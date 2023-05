Kijana mraibu wa mihadarati ikiwemo bangi afichua jinsi Dr Mugwenu alivyomsaidia kujitenga na matumizi ya dawa hizo

Evans Nyaata mzaliwa wa Kayole na mwenye umri wa miaka ishirini na sita alifichua jinsi ambavyo mganga wa kienyeji alivyomsaidia kuachana na matumizi ya dawa za kulevya ikiwemo sigara bangi na zingine nyinyi. Kwenye mahojiano na kati yangu naye, Evans alinieleza kwamba alianza kutumia dawa hizo pindi tu alipoufanya mtihani wake wa darasa la nane na kwa kuwa hakufaulu kuupita mtihani huo wa kitaifa ndipo alipojiunga na kikundi cha vijana wenzake walikuwa waraibu wa dawa hizo na ghafla naye na kuanza kutumia dawa hizo za kulevya.

Alifichua kuwa mara nyingi alitamani kuwa mwizi ili kwamba aweze kumudu bei ya dawa hizo kwa sababu hakuwa na ajira ambapo alikuwa na ugumu wa kupata pesa za kununua dawa bangi na kadhalika. Kwa sababu hii alisema kuwa alijaribu kwa udi na uvumba kujitenga na kikundi kile kilichomuingiza kwenye matumizi hayo ya bangi ila ilikuwa vigumu kwake yeye kuachana ama kujitenga na matumizi ya mihadarati kwa kuwa alikuwa amekwisha zoea na kuwa mraibu wa dawa za kulevya.

Evans alifichua kwamba alikuwa mwingi wa mawazo wakati wowote ambao hakuwa amevuta misokoto kadhaa ya bangi kwa sababu za uraibu. Kwa kweli mazoea yana taabu, alipata shida Evans kwa kukosa kile alichokiita,”lock“. Wazazi wake walipomtahadharisha kuhusiana na matumizi ya bangi, sigara, kutafun miraa miongoni mwa dawa zingine, Evans hakuskia. Hali yake ya afya ilianza kudorora na hapo ndipo alipong’amua yale aliyekuwa akiambiwa na wazazi wake. Alisema kuwa kutokana na hali yake mbaya aliyokuwa ameanza kushuhudia ilimfanya kutafuta ushauri kutoka kwa aina mbalimbali ya watu.

Hapa ndipo aliposhauriwa kutafuta usaidizi kutoka kwa mganga wa kienyeji Dr Mugwenu.

Alipompigia simu Dr Mugwenu, alihitajika kumtembelea na hapo Dr Mugwenu alimpa suluhu la kudumu na tangu siku hiyo Evans aliacha na kujitenga na matumizi ya dawa za kulevya jambo lilowafurahisha wazazi wake.

