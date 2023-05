“Mwizi akiibiwa siku zote husema kaonewa” mwanamke  afichua alichomfanyia mumewe kulipiza kisasi kwa kuhanya Msambweni

Aisha Mwachozi, mwenye umri wa miaka ishirini na minane na mke wa Steward Kazungu kutoka Mombasa afichua jinsi alivvyomtenda bwanake kumlipiza kisasi. Kwenye mazungumzo baina yangu na yeye, Aisha alifichua kuwa mwanzoni mwa mwaka jana ndipo alipokuwa na shauku kuwa mumewe alikuwa akihanya na kushiriki mapenzi nje ya ndoa, ghafla marafiki zake wakaanza kumueleza taarifa sambamba na hiyo kuhusu mume wake.

Kwa kweli, “lisemwalo lipo na kama halipo li njiani laja,” hii ni kauli ambayo Aisha aliitoa alipodokeza kwamba baada ya shauku ya muda mfupi kuwa mume wake alikuwa akishiriki mapenzi nje ya ndo hatimaye alikuta jumbe za kimapenzi kwenye simu yake ya mkononi akiwasiliana na vipenzi vyake. Aisha alisononeka na kumgombeza papo hapo, kwa unyenyekevu wa aina yake, Steward aliomba radhi mke wake na kukiri kuwa hatairudia tabia na mienendo kama hiyo. Alimsamehe na wakendelea kuishi na mke wake kwa mapenzi na furaha.

Mwezi mmoja baadaye, Aisha alipokuwa ameenda akamuacha mume wake kitandani akilala kwa madai kuwa alikuwa mgonjwa na hangeweza kuenda kazini. Alipofika afisini, Aisha alijikuta hana funguo za afisi yake. Ilibidi kuabiri pikiliki kwa minajili ya kuendea funguo. Alipofika nyumbani kwao hakuamini macho yake alipomfumania mumewe akila uroda na mwanamke jirani ambaye alikuwa rafiki wa dhati wa Aisha. Machozi yalimtoka Aisha asijue ni nini cha kufanya kwa kuduwazwa jinsi mumewe alivyojifanya kuwa mgonjwa na kumbe alikuwa na nia fiche ili kwamba atimize hisia zake za mwili na jirani.

Hii ilimfanya Aisha kufikiria kulipiza kisasi naye aliamua kumtongoza binamuye aliyekuwa akimtamani kwa muda ili kulipiza kisasi. Mambo yakawa shwari baina ya Aisha na binamuye Steward, walipendana na kwa muda mfupi walipanga kushiriki ngono. Walifanya kwa siku mbili mfululizo kabla ya kufumaniwa na mumewe siku ya tatu. Mumewe alilia kwa uchungu na asingemdhuru yeyote kwa kuwa ndiye aliyekuwa chanzo cha hayo yote. Zilipowafikia majirani habari hizo, Steward alishauriwa na baba mmoja kutafuta usaidizi kutoka kwa daktari wa kienyeji kwa jina Dr Mugwenu.

Alipompigia simu Dr Mugwenu, walishauriwa kufunga safari hadi Vihiga nyumbani kwa Dr Mugwenu. Walipofika daktari alitumia matibabu ya kienyeji na nguvu za kiganga kukomesha uhanyaji na kushiriki tendo la ngono nje ya ndoa. Mambo yakawa sawa na kufunga safari kurudi kwao Mombasa. Tangu wanandoa hao walipopata usaidizi kutoka kwa Dr Mugwenu, hawajawahi kumbana na tatizo la uhanyaji miongoni mwao. Walimshukuru Dr Mugwenu kwa usaidizi.

